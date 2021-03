Als erster hatte das Land Berlin die Corona-Impfungen mit dem Vakzin des Herstellers Astrazeneca bei allen unter 60-Jährigen gestoppt. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hatte auf neue Daten über Nebenwirkungen verwiesen. Mehrere andere Länder schlossen sich an.



Zuvor hatten sich die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und den Gesundheitsminister ihres Landes ebenfalls für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Astrazeneca-Impfstoff insgesamt ausgesprochen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.