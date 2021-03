Die Berliner Uniklinik Charité und der landeseigene Klinikbetreiber Vivantes hatten zuvor bis auf Weiteres alle Impfungen ihrer Mitarbeiterinnen unter 55 Jahren mit dem Präparat von Astrazeneca gestoppt. "Dieser Schritt ist aus Sicht der Charité notwendig, da in der Zwischenzeit weitere Hirnvenenthrombosen bei Frauen in Deutschland bekannt geworden sind", sagte die Sprecherin der Charité, Manuela Zingl, am Dienstag. Vivantes habe die Impfungen für Frauen unter 55 ab Dienstag vorsorglich ausgesetzt. Dies betreffe vor allem die eigenen Belegschaft, teilte eine Sprecherin mit.

Die Leiter von fünf der sechs Uni-Kliniken in Nordrhein-Westfalen haben sich in einem gemeinsamen Brief an den Bundes- und den Gesundheitsminister ihres Landes ebenfalls für den vorläufigen Stopp von Impfungen jüngerer Frauen mit dem Astrazeneca-Impfstoff insgesamt ausgesprochen. Das Risiko von weiteren Todesfällen sei zu hoch, heißt es in dem Schreiben, aus dem die Deutsche Presse-Agentur zitiert.