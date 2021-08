Die Bemühungen einzelner Bundesländer wie Bayern und Sachsen, den Bau eines Atommüll-Endlagers auf ihrem Gebiet abzuwehren, haben nach Ansicht des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung keine Aussicht auf Erfolg. Behördenchef Wolfram König sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Ausschluss-Signale einzelner Länder würden zwar "die Axt an die ergebnisoffene Vorgehensweise und somit an das Fundament des Suchverfahrens" legen. Sie hätten am Ende aber "keine verfahrenslenkende Bedeutung".



Man werde in dem aufwändigen und mehrjährigen Suchverfahren sicherstellen, dass nichts hinter verschlossenen Türen bleibe, und man setze von Anfang an auf umfangreiche Beteiligung und Transparenz.