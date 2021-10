In den ostdeutschen Ländern ging die Anzahl an Schülerinnen und Schülern vor allem in den 2000er Jahren als Folge des Geburteneinbruchs und der Abwanderung zunächst in den Keller.

In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern sank die Schülerzahl in den 2000er Jahren jedoch am stärksten, in einem Jahrzehnt um knapp die Hälfte. Seit Ende 2009, Anfang 2010 legen die Schülerzahlen überall zwischen Rügen und dem Erzgebirge wieder zu, während sie mit Ausnahme der Stadtstaaten Berlin und Hamburg zwischen Nordsee und Alpenrand abnehmen, wenn auch in einem geringeren Ausmaß.