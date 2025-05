Bildrechte: IMAGO/imagebroker

Fehlende Praxen Augenärztemangel auf dem Land spitzt sich zu

06. Mai 2025, 05:00 Uhr

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wächst der Bedarf an Augenärzten – besonders in ländlichen Regionen. Lange Wege, wenige Termine und der demografische Wandel verschärfen die Lage. In Thüringen fehlen 15 Augenärzte, vor allem für Vorsorge. Weil Routinebehandlungen schlechter bezahlt werden, konzentrieren sich viele auf Operationen. Förderprogramme und Honorarreformen sollen gegensteuern.