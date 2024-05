Soziales Phänomen Was steckt psychologisch hinter dem Fenstertratsch?

Es gibt keine Studien, die belegen, dass Leute heute seltener aus dem Fenster schauen und quatschen als früher. Doch angenommen, es stimmt. Lorenz Engell, Professor für Medienwissenschaft und -philosophie an der Bauhaus-Universität Weimar, sieht mehrere mögliche Gründe dafür, warum der Fenstertratsch aus der Mode gekommen sein könnte. Vor allem aber wohl, weil er keinen besonders guten Ruf hatte. "Das kam ja auch in Filmen oder in Fernsehserien vor. Das wurde dann eigentlich immer mit einem spöttischen oder kritischen Unterton versehen und Galt als Abziehbild nicht nur für kleinbürgerliche Kultur, sondern für Spießigkeit", sagte Engell.