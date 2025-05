Diese Argumente würden auch in der Wirtschaft ziehen, sagt Christopher Fuß. Er arbeitet als Korrespondent für Germany Trade and Invest (GTAI) in Warschau. GTAI ist eine bundeseigene Agentur, die Deutschland als Wirtschaftsstandort stärken soll. "Es ist einfach leichter, bequemer und aufgrund der hohen Gebühren, die sie für die Schiene in Polen bezahlen, oft auch billiger, Waren mit dem LKW zu versenden." Polen habe in der Vergangenheit viel Geld investiert und jetzt ein Autobahnnetz in einem Topzustand, sagt Fuß.