Nach einer dpa-Umfrage in Lagezentren und Leitstellen von Rettungsdienst und Feuerwehr waren mehrere Bundesländer betroffen. So berichteten etwa die Berliner Polizei und Feuerwehr von Ausfällen, die am Abend jedoch wieder behoben waren. Sachsen war laut dem Lagezentrum ebenfalls betroffen .

Auch in Thüringen gab es Störungen. Wie ein Sprecher des Thüringer Ministeriums am Abend sagte, funktioniere der Digitalfunk an einigen Stellen schon wieder. In Thüringen gab es auch keinen Komplettausfall, da alle Fahrzeuge auch weiterhin noch mindestens ein analoges BOS-Funkgerät haben.