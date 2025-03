Mittlerweile ist er Direktor der Universitätsklinik für Anästhesiologie und Intensivtherapie in Magdeburg. Aktuell erlebe er wieder eine angespannte Lage, so Werdehausen. "Jetzt gerade in den letzten Wochen war vor allem die hohe Anzahl von den Influenzaerkrankungen anspruchsvoll. Insbesondere wegen der notwendigen Isolationsmaßnahmen, die besonders schnell die pflegerischen Kapazitäten bindet."

Nina Meckel, Pressesprecherin der Deutschen interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, fasst die aktuelle Lage mit konkreten Zahlen zusammen. "In Thüringen gibt es heute aktuell 71 freie Betten auf Intensivstationen, in Sachsen-Anhalt 61 und in Sachsen 104." Das entspreche nicht ganz der Quote, die die DIVI fordert.



"Idealerweise wären bis zu 20 Prozent der Intensivbetten frei für Notfallpatienten – also Schlaganfallpatienten, Herzinfarktpatienten und Patienten nach einem schweren Autounfall." In den genannten Bundesländern aber seien es nur knapp über zehn Prozent der Betten, die aktuell verfügbar sind. Dabei liege das größte Problem bei den nicht vorhandenen Pflegekräften. Denn nur mit den notwendigen Fachkräften vor Ort kann das Bett als betriebsbereit gemeldet werden.