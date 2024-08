In Thüringen verbessern sich die Regionalklassen für rund 136.000 Autofahrer in den Kreisen Hildburghausen, Saale-Orla sowie im Ilm-Kreis. Schlechter eingestuft werden dagegen Suhl, die Kreise Sonneberg, Saalfeld-Rudolstadt, Weimarer Land und der Kyffhäuserkreis.



In den Kaskoversicherungen ist das Ergebnis für Thüringen uneinheitlich: In der Vollkaskoversicherung gelten den Angaben nach künftig für rund 200.000 Versicherte in sieben Bezirken höhere Klassen. In der Teilkaskoversicherung überwiegen hingegen die besseren Einstufungen. Hier profitieren rund 110.000 Autofahrer in acht Bezirken von günstigeren Regionalklassen, nur in der Region Hildburghausen steigt die Teilkasko-Regionalklasse.