Bundesweit wurden im vergangenen Jahr 9.805 versicherte Autos gestohlen, so wenig wie noch nie seit Beginn der Diebstahlstatistik. Das geht aus dem Kfz-Diebstahlreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Erstmals wurden in dieser Statistik unter 10.000 in einem Jahr gestohlen.

Damit lag die Zahl der Diebstähle 2021 acht Prozent niedriger als im Vorjahr. Mitte der 90er Jahre hatten die Versicherungsfirmen noch rund 100.000 Diebstähle pro Jahr registriert. Seitdem wurden die Autos unter anderem mit Wegfahrsperren besser gesichert, außerdem wird an den Grenzen zu Osteuropa besser kontrolliert und die Strafverfolgung wurde ausgebaut.

Bei den verbliebenen Diebstählen waren SUVs am beliebtesten, also große und teure Geländewagen. Neun der zehn am häufigsten gestohlenen Modellreihen waren SUVs, darunter gleich drei Modelle von Land Rover.

Auch in Sachsen sind 2021 weniger Autos gestohlen worden als im Vorjahr. Zwar ist den Versicherern zufolge die Gesamtzahl der Diebstähle mit insgesamt 538 Vergehen gesunken, der Wert der jeweils entwendeten Fahrzeuge sei durchschnittlich jedoch gestiegen. In Leipzig war die Gefahr für einen Autodiebstahl in Sachsen am höchsten, am wenigsten Sorgen um ihr Auto mussten sich dagegen die Menschen in der Region Chemnitz machen.

Der wirtschaftliche Gesamtschaden für die gestohlenen kaskoversicherten Fahrzeuge beläuft sich im Freistaat dem Bericht zufolge für 2021 auf fast 9,3 Millionen Euro. Pro Diebstahl lag der Schaden im Schnitt bei 17.213 Euro. Das seien dem GDV zufolge fast sieben Prozent mehr als noch im Jahr zuvor. Mit 21.557 Euro Sachschaden pro Autodiebstahl wurden in Dresden somit überdurchschnittlich teure Autos geklaut, in Leipzig lag die Schadenshöhe dagegen durchschnittlich bei nur 13.087 Euro.