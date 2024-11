Harry Thiele ist seit fast 40 Jahren Fahrlehrer in Görlitz. Seine Fahrschulautos verfügen über alle möglichen Assistenzsysteme, die er und seine Mitarbeiter auch erst Stück für Stück kennenlernen mussten. Thiele sagt, da hätten sich alle selber "ein bisschen reingefuchst". Da habe man sich auch untereinander ausgetauscht, was die Funktion sei. Dieses Wissen gebe man dann auch an die Fahrschüler weiter.