Starten kann man laut Eduard Bopp in Hamburg oder auch in Düsseldorf. Weitere Belade-Terminals gibt es in München und in Lörrach, direkt an der Grenze zur Schweiz. So ein Terminal, mit extra Rampe, Straßenzufahrt und bestenfalls Parkmöglichkeiten, ist zwingend notwendig, damit das Auto oder auch das Motorrad auf den Zug geladen werden kann. Deshalb sei das Angebot, so Bopp, leider nur sehr eingeschränkt.