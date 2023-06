Insgesamt sei das Gesundheitsrisiko beim Schwimmen in Seen, Flüssen und Küstengewässern in der Europäischen Union sehr begrenzt, stellte die EEA fest. In Deutschland wurden wie im Vorjahr 14 der analysierten Badestellen als mangelhaft eingestuft. Dazu gehören auch der Neustädter See in Magdeburg und der Wolmirslebener Schachtsee.