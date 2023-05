Die Bahn erklärte die Zugausfälle damit, dass es nach der kurzfristigen Absage des ursprünglich geplanten EVG-Streiks von Sonntagabend bis Dienstagmitternacht einige Zeit dauere, die Betriebsabläufe und Schichtpläne neu zu organisieren. Der Konzern bietet den Fahrgästen Kulanzregeln an. Demnach gelten für Montag und Dienstag gekaufte Tickets schon am Sonntag und Tickets für am Montag oder Dienstag ausfallende Züge auch noch später. Zum Feiertag am Donnerstag (Himmelfahrt) erwartet die Bahn sehr volle Züge.