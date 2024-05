Bis heute wird der Nachwuchs bei der Bahn an alten mechanischen Stellwerken wie in Nossen oder Thale ausgebildet. Für Cornelia Lüddemann von den Grünen ist das völlig unverständlich: "So finden wir auch keine jungen Leute, die diesen Beruf ergreifen wollen. Wer will sich denn noch mit so was rumplagen in seinem Beruf? Das ist vielleicht interessant, wenn man sich für mechanische Leistungen der Vergangenheit interessiert. Aber das ist nichts, was man heutzutage auf seinem Arbeitsplatz haben will."