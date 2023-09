"Lassen Sie ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt", tönt es durch die Lautsprecheranlage am Leipziger Hauptbahnhof. Für die meisten Reisenden ist das eine Selbstverständlichkeit. "Ich passe sowieso immer auf", erzählt eine Person. "Wenn, dann habe ich automatisch so eine Cargohose an, die ich dichtmachen kann – mit Reißverschluss."

Das wäre auch der wichtigste Tipp von Marcel Pretzsch, Sprecher der Bundespolizei Pirna. "Ich würde empfehlen, die Sachen immer nah am Körper zu tragen. Immer auf die Wertsachen und auf abgestelltes Gepäck zu achten. Keinesfalls Wertsachen, Geldbörsen und Mobiltelefone in Außentaschen transportieren. Umhängetaschen und Handtaschen sollte man immer verschließen und vor dem Bauch tragen."

Eigentumsdelikte an den größten Bahnhöfen in Mitteldeutschland haben der Bundespolizei zufolge von 2019 bis 2022 um knapp fünf Prozent zugenommen. Allerdings fällt darunter nicht nur der klassische Taschendiebstahl. Auch der Diebstahl am Bahnhofskiosk und ein gestohlenes Kupferkabel vom Bahnhofsgelände tauchen in der Statistik auf. Die Situation an den Bahnhöfen ist dabei extrem unterschiedlich. "Wir haben zum Beispiel im Hauptbahnhof von Leipzig oder Magdeburg eine Zunahme der Delikte um ein Viertel", sagt Bundespolizeisprecher Pretzsch. In Dresden und Chemnitz wurde hingegen weniger gestohlen und geraubt.