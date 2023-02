Auf einer Bahnstrecke in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen sind am Donnerstag mehrere Menschen von einem Güterzug erfasst worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, ereignete sich das Unglück am Abend auf der Bahnstrecke zwischen Recklinghausen-Ost und Recklinghausen-Hauptbahnhof. Angaben zu Opfern machte die Polizei zunächst nicht. Der WDR berichtete, dass die Menschen "mehrere hundert Meter weit mitgeschleift" wurden.