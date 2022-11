Legionellen Legionellen sind Bakterien, die beim Menschen unterschiedliche Krankheitsbilder verursachen, von grippeartigen Beschwerden bis zu schweren Lungenentzündungen. Sie sind weltweit verbreitete Umweltkeime, die in geringer Anzahl natürlicher Bestandteil von Oberflächengewässern und Grundwasser sind. infektionsschutz.de

Als Sparmaßnahme die Temperatur in Wasseranlagen zu verringern, sei eine gefährliche Idee, betont Lars Neveling, vom Bundesverband der Wasserfirmen "figawa". Vielmehr solle jeder gegen Legionellen selbst aktiv werden: "In den Entnahmestellen im Bad oder in der Küche, sollte man auf jeden Fall mindestens alle drei Tage, zumindest mal das Warmwasser warmlaufen lassen."