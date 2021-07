Erst Anfang des Monats trat in Deutschland ein Verbot von Plastikgeschirr in Kraft. Bambus-Geschirr oder so bezeichnete Produkte zählen zur Riege der Alternativen. Die Gabeln, Messer und Strohhalme aus Pflanzenfasern oder Pappe sind aber ingesamt oft bedenklich. Der europäische Verbraucherverband BEUC veröffentlichte dazu im Mai eine eigene Untersuchung, wonach in über der Hälfte der untersuchten Produkte die Grenzwerte für Chemikalien überschritten seien.