Preise Warum sind Bananen billiger als heimische Äpfel?

16. November 2023, 05:00 Uhr

Trotz höherer Import- und Zollkosten sowie langer Wege sind Bananen in unseren Supermärkten viel günstiger als Äpfel. Das liegt zum einen an der Beliebtheit der Bananen und dem enormen Wettbewerbsdruck – aber auch an den geringen Produktionskosten in Südamerika.