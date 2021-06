Der Bundesgerichtshof hatte im April in einem Verfahren gegen die Postbank entschieden, dass der Kunde einer Gebührenänderung ausdrücklich zustimmen muss. Er erklärte Klauseln zur sogenannten schweigenden Zustimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Banken für unwirksam. Danach traten bislang neue Geschäftsbedingungen in Kraft, wenn der Kunde darüber informiert wurde, ihnen aber nicht widersprach.