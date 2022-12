Die Bestseller-Autorin Barbara Noack ist tot. Das teilte ihr Verlag Langen Müller mit. Demnach starb sie am Dienstag in München im Alter von 98 Jahren. Noack war von den 1950er-Jahren an mit Unterhaltungsliteratur extrem erfolgreich und lieferte auch Stoffe für TV-Hits in der Bundesrepublik wie "Der Bastian" (1973) mit Horst Janson, Lina Carstens und Karin Anselm. Schon ihr zweiter Roman "Die Zürcher Verlobung" war 1957 verfilmt worden.