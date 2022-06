Hörer machen Programm Was passiert mit den Batterien aus den Sammelboxen?

Hauptinhalt

An Eingangsbereichen von Supermärkten finden sich oft kleine Kartons, in denen leere Haushaltsbatterien und nicht mehr funktionstüchtige Akkus gesammelt werden. MDR-AKTUELL-Nutzer Alexander Hoyer aus Leipzig fragt sich, was mit den Batterien passiert, nachdem man sie in der Sammelbox entsorgt hat.