Die Viren werden von Wildtieren übertragen, in deren Lebensräume der Mensch eindringt, sagt Professor Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er war Mitvorsitzender im Internationalen Biodiversitätsrat und einer der Autoren eines bahnbrechenden Berichts über den Zustand der Ökosysteme. Heute berät er die Bundesregierung. "Auf die jetzige Pandemie werden noch gravierendere, auch tödlichere Pandemien folgen, wenn es nicht gelingt, hier gegenzusteuern", so Settele. Dafür müsse der Umgang mit der Natur entsprechend verändert werden.

Hans Joachim Mautschke gibt auf seinem Gut Krauscha 20 Leuten Arbeit. Auf seinem Hof hat er 365 Hektar Land zur Verfügung. 120 Hektar lässt er als Grünland, auf dem Rest baut er an. Sein Betrieb verarbeitet auch Produkte anderer Bioland-Bauern aus der Region. Damit sichert er sich schon mal die Hälfte der Betriebskosten, und kann sich so mehr dem Artenschutz widmen.

So lässt er einen mehrere Meter breiten Grünstreifen stehen, damit die Vögel in Ruhe schlüpfen können. Es klingt so einfach, doch es bedeutet viel Koordination: Wann kann er mit dem Gras rechnen, das er für die Mutterkühe braucht? Wann genau werden die Vögel schlüpfen? Wird es inzwischen regnen, so dass das Gras nicht mehr eingeholt werden kann? Für Heuschrecken, Bienen und andere Insekten ist der Streifen ein Paradies und so auch für Vögel ein gedeckter Tisch.