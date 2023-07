Neuerdings tragen Stadtbäume häufig grüne Schuhe. Man sieht sie vor allem an jungen Setzlingen, aber auch an älteren Bäumen, die unter der zunehmenden Hitze leiden.

Stefan Flüs stellt mit seinem Team diese Bewässerungssäcke her. Er ist der Geschäftsführer der Firma Baumbad Bewässerung: "Baumbewässerungssäcke funktionieren so, dass man Wasser dort reinfüllt und diese Beutel das dann über neun bis zwölf Stunden ganz langsam Tropfen für Tropfen an den Boden abgeben. Die haben dafür zwei Löcher. Und das hilft, dass das Wasser in tiefe Ebenen kommt."