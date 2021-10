In Deutschland haben im vergangenen Jahr 2.826 Behandlungsfehler Patienten gesundheitlich geschadet. Das geht aus dem jährlichen Bericht des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen hervor. Der MDK prüfte demnach rund 14.000 Verdachtsfälle. Patienten können sich mit ihrer Beschwerde an die Krankenkassen wenden, die dann Expertengutachten in Auftrag geben.



Die Zahl der Behandlungsfehler bewegt sich etwa auf dem Niveau von 2019. Hier waren 14.553 Gutachten wegen vermuteter Behandlungsfehler erstellt worden. Aus denen ging hervor, dass 2.953 Fälle zu Gesundheitsproblemen führten. 85 Patienten waren daran gestorben.