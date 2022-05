Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen für Babys in Deutschland gewesen. Das teilte die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden mit. Beide Namen verteidigten damit die Spitzenplätze, sie waren bereits im Jahr zuvor bundesweit die beliebtesten. Bei den Mädchennamen folgten deutschlandweit auf Platz zwei Hannah/Hanna und auf Platz drei Sophia/Sofia. Bei den Jungen waren Matteo/Mattheo und Leon am zweit- und drittbeliebtesten.