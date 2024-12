Regional gibt es Abweichungen zum Bundes-Ranking. In Mitteldeutschland ist der Erhebung zufolge bei Jungen Matteo die Nummer eins, in Sachsen-Anhalt und Thüringen bei den Mädchen Hannah, in Sachsen ist es Mia.



In Berlin/Brandenburg landete Mohammed auf Platz eins. Auch Mecklenburg-Vorpommern geht mit Ella, Charlotte und Ida sowie Oskar, Finn und Liam eigene Wege. In Bayern ist dagegen Leon der Spitzenreiter, gefolgt von Felix, Lukas und Maximilian.