Wie viel Benzin und Diesel kann man zu Hause bevorraten?

Grundsätzlich ist es durchaus erlaubt, Benzin und Diesel in Privathaushalten zu lagern. Allerdings muss man bei der Lagerung der entzündlichen und explosiven Kraftstoffe einige Vorschriften einhalten, um niemanden zu gefährden. Im Keller etwa dürfen maximal 20 Liter brennbare Flüssigkeiten gelagert werden. Die Grenze gilt für Benzin und Diesel zusammen und pro Haus – ganz egal wie viele Kellerabteile ein Mietshaus hat. In der Wohnung darf maximal ein Liter brennbare Flüssigkeit lagern. Es gibt aber auch Mietverträge, die das ganz verbieten.

Die Lagerung in der Garage ist auf Landesebene geregelt, aber meist recht ähnlich, erklärt ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla. So schreibe die sächsische Garagenverordnung vor, dass man in Kleingaragen bis zu 100 Quadratmetern nicht mehr als 200 Liter Diesel und nicht mehr als 20 Liter Benzin lagern darf: "Und das eben nur in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern."



Verboten ist dagegen die Lagerung von Benzin und Diesel unter anderem in Treppenhäusern, Durchfahrten, auf allgemein zugänglichen Fluren und im Dachgeschoss.