Die Lagerung in der Garage ist auf Landesebene geregelt, aber meist recht ähnlich, erklärt ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla. So schreibe die sächsische Garagenverordnung vor, dass man in Kleingaragen bis zu 100 Quadratmetern nicht mehr als 200 Liter Diesel und nicht mehr als 20 Liter Benzin lagern darf: "Und das eben nur in dicht verschlossenen, bruchsicheren Behältern."



Verboten ist dagegen die Lagerung von Benzin und Diesel unter anderem in Treppenhäusern, Durchfahrten, auf allgemein zugänglichen Fluren und im Dachgeschoss.