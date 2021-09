Benzin wird viel teurer Droht der Preisschock an Tankstellen?

Hauptinhalt

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Doch das Ziel droht verfehlt zu werden, wenn man beispielsweise auf Deutschlands Straßen blickt: 146 Millionen Tonnen CO2 wurden im Verkehrssektor im vergangenen Jahr in die Luft gepustet. Und das war wegen der Lockdowns schon wenig. In diesem Jahr drohen die Emissionen wieder anzusteigen. Als Folge drohen höhere Spritpreise.