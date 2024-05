In einer Firma für Metalltechnik ist am Freitag im Berliner Stadtteil Lichterfelde ein Großbrand ausgebrochen. Über dem Westen der Hauptstadt bildete sich eine riesige Rauchwolke. Die Berliner Feuerwehr rückte mit über 200 Einsatzkräften aus, zusätzlich wurde die Flughafenfeuerwehr sowie die Werksfeuerwehr des Bayer-Konzerns mit Fachkräften für Chemikalien alarmiert. Anwohner wurden per App vor potenziellen Gesundheitsgefahren gewarnt und zum Schließen von Türen und Fenstern aufgefordert. Die Polizei hat bislang keine Erkenntnisse zur Brandursache. Verletzte gab es laut Feuerwehr nicht. Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Bahlo

Feuerwehr befürchtete Bildung von Blausäure

Da in der Halle der Firma Diehl Metall Kupfercyanid und Schwefelsäure lagerten, befürchtete die Feuerwehr die Bildung von Blausäure. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte jedoch Entwarnung geben. Wie die Feuerwehr mitteilte, sind gesundheitsgefährdende Stoffe nur in unmittelbarer Nähe des Großbrands in der Luft entdeckt wurden – nicht in der Rauchwolke, die in Richtung Innenstadt abzog.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Christoph Soeder Auch ein Sprecher von Diehl Metall erklärte, dass nach Erkenntnissen der Firma keine gesundheitsgefährdende Belastung gemessen worden sei. Die genannten Chemikalien seien nur in geringen Mengen im Werk vorgehalten worden. Nach Angaben des Sprechers werden in der Halle in Berlin Autoteile hergestellt. Die Diehl-Gruppe ist ein großer Rüstungskonzern, der auch Waffen für die Ukraine liefert. In Medien und sozialen Netzwerken löste das Spekulationen aus. Im Berliner Werk seien jedoch keine Rüstungsgüter produziert worden, sagte ein Sprecher der Diehl-Gruppe. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es nach ARD-Informationen bislang nicht.

Teile der Halle eingestürzt