Die zuständige Bezirksstadträtin Saskia Ellenbeck (Bündnis 90/Die Grünen) antwortet dazu auf MDR-Anfrage: "In der Parkraumbewirtschaftungszone 90 werden 13 Parkscheinautomaten auf der Fahrbahn platziert. In der Zone 91 werden 45 Parkscheinautomaten auf der Fahrbahn oder auf Parkplätzen aufgestellt." Der Grund dafür sei, dass die Gehwege an diesen Standorten zu schmal für eine Aufstellung der Parkscheinautomaten seien. "Menschen in Rollstühlen oder mit Kinderwagen könnten die Gehwege nicht mehr barrierefrei nutzen. Zudem sind einige Flächen nicht öffentliches Straßenland und können, auch wenn es wie ein Gehweg aussieht, von uns nicht für die Aufstellung genutzt werden", antwortet Ellenbeck weiter. In beiden Zonen entfalle jeweils nicht ein ganzer Parkplatz, da davor und dahinter weiter am rechten Fahrbahnrand geparkt werden könne. Insgesamt handele es sich um 58 Parkscheinautomaten auf der Fahrbahn in beiden Zonen. "In den beiden Zonen stehen insgesamt 5.702 Parkplätze zur Verfügung. Der Parkdruck nimmt erfahrungsgemäß mit Einführung der Zonen um zehn bis 20 Prozent ab", weist die Politikerin hin.