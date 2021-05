Die Bundespolizei hat am Berliner Hauptstadtflughafen BER eine außerplanmäßig zwischengelandete Maschine durchsucht. Eine Sprecherin teilte mit, es seien Maßnahmen zur Gefahrenabwehr eingeleitet worden. Ein technischer Defekt der Maschine könne ausgeschlossen werden.

An der abgelegenen Parkposition des Flugzeugs standen zahlreiche Polizeiautos mit Blaulicht, Spürhunde überprüften das auf dem Vorfeld ausgelegte Gepäck der Passagiere. Das Gepäck wurde schließlich in das Flughafeninnere gebracht.

Die Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair war von Dublin nach Krakau unterwegs und landete am Sonntagabend in Berlin. Die Hintergründe sind unklar.

Vergangene Woche hatte die Umleitung eines Ryanair-Flugzeuges von Athen nach Vilnius für Aufsehen gesorgt. Die Regierung von Belarus hatte die Maschine in Minsk zur Landung gezwungen. Als Grund wurde eine Bombendrohung genannt. um einen Journalisten festzunehmen. Am Flughafen wurden der im Exil lebende Blogger Roman Protassewitsch und seine Freundin festgenommen, die sich an Bord der Maschine befanden.