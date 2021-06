Der Beratungsdienst des Vereins erhalte auch weiterhin Anfragen zu Besuchsbeschränkungen – und zwar bundesweit, sagt die Leiterin der juristischen Abteilung, Ulrike Kempchen: "Es gibt also noch Besuchsregelungen sowie Einschränkungen und nach wie vor melden sich bei uns Menschen, die sich darüber beschweren, dass man zum Beispiel nur zwei bis dreimal die Woche die Angehörigen besuchen darf, dass die Besuche zeitlich eingeschränkt sind oder dass die Besuche nur in ganz bestimmten, festgelegten Zeitfenstern stattfinden dürfen."

Positive Beispiele seien Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, wo es so gut wie keine solcher Beschränkungen mehr gebe, sagt Kempchen. In diesen Ländern ist die Impfquote in den Heimen entscheidend für die Besuchsregelungen. Sind 90 Prozent der Bewohner geimpft, fallen die Einschränkungen weg – Voraussetzung bleibt aber ein negativer Test, ein Impfnachweis oder eine überstandene Infektion.

In Mitteldeutschland spielt die Impfquote in den Corona-Verordnungen überhaupt keine Rolle – und auch sonst halten sich die Vorgaben in Grenzen. In Thüringen ist die regionale Inzidenz entscheidend. Bis zu einer Inzidenz von 100 werden keine Beschränkungen vorgeschrieben, heißt es auf Anfrage vom zuständigen Gesundheitsministerium. Danach seien nur noch zwei Besuche täglich erlaubt. In Sachsen-Anhalt sind derzeit grundsätzlich bis zu fünf Besuche pro Tag möglich. In der sächsischen Corona-Verordnung finden sich dagegen keine konkreten Vorgaben zum Besuchsrecht.