In einem Shop auf eBay hat Britta Lindholm-Ahrens ein Bobbycar entdeckt – ein Geschenk für ihr Enkelkind, für 36,99 Euro. Sie bezahlt und wenige Tage später ist das Bobbycar bei ihr. Soweit, so normal. Doch einige Wochen später erhält sie ein Schreiben von der Firma Thalia: Eine letzte außergerichtliche Mahnung. "Ich hatte nie was bei Thalia bestellt", erzählt Lindholm-Ahrens, "da war ich mir sicher. Bei eBay ist mir gar nichts aufgefallen, es wirkte wirklich seriös, alles ganz normal."