"Das ist meistens schon so ein erstes Indiz dafür, dass es hier sich eventuell um eine Betrugsmasche handeln kann – nicht zwingend muss, aber es ist aus Verbrauchersicht natürlich immer besser, wenn man die Möglichkeit hat, hier auch auf Rechnung zu kaufen oder per Lastschrift zu zahlen. Also dass man einfach verschiedene Zahlungsoptionen hat und nicht nur die Zahlung per Vorkasse angeboten wird.