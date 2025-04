In den täuschend echt aussehenden Nachrichten befinden sich häufig Dateianhänge mit Schad- und Spionagesoftware, oder auch gefälschte Zahlungsaufforderungen und Links zu Webseiten, in denen persönliche Daten abgefangen werden.

Es gehe deshalb darum, "nicht ohne nachzudenken" auf einen Link in einer Mail zu klicken oder einen Dateianhang zu öffnen, rät der Experte. In der Regel sei das "ein Klick zu viel und dann war es das schon".

Das Ministerium riet dringend davon ab, Links oder Anhänge in solchen E-Mails zu öffnen oder Geld zu überweisen. Zahlungsaufforderungen des Bundeszentralamt werden demnach immer per Brief zugestellt, es sei denn, es wurde ausdrücklich eine Kontaktaufnahme per E-Mail vereinbart. Aber dann müsste die Absenderadresse auf "@bzst.bund.de" enden.