Thomas Kahle ist Mathe-Professor an der Uni Magdeburg. Am 6. März bucht er bei Expedia ein Hotel in Leipzig. McDreams heißt das Hotel. Aber traumhaft war an Thomas Kahles Hotelbuchung nichts. Ein paar Tage vor der Reise bekommt Kahle eine E-Mail. Das Hotel fordert ihn auf, erneut seine Kreditkartendaten einzugeben – sonst würde seine Buchung verfallen. Thomas Kahle wird stutzig: "Klingt irgendwie verdächtig und ich will das eigentlich schon löschen." Aber er interessiere sich für IT-Sicherheit, erzählt Kahle, und schaut sich die E-Mail genauer an.