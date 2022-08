Dr. Wolfram Crasselt hat den Test in diesem Jahr für die "Umschau" begleitet – bereits 2005 hat das MDR-Magazin die Erhebung mit ihm durchgeführt. Der 86-Jährige war früher Mitarbeiter der Sportwissenschaftlichen Fakultät in Leipzig und hatte dabei auch die Leistungsfähigkeit von Kindern im Blick. Auch 1991 war er an dem Test beteiligt, der damals von der DHfK in Leipzig durchgeführt wurde.