Wenn sich – sagen wir im Büro – eine Romanze anbahnt, dann ist das die Privatsache der Betroffenen. Zumindest so lange, wie sie am Arbeitsplatz niemanden damit stören, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Vorsitzende des Arbeitsschutzausschusses im Deutschen Anwaltverein: "Wenn das zu einer Störung des Betriebsfriedens führt, weil die Beteiligten am Arbeitsplatz sich beispielsweise zu nahe kommen oder ähnliche Dinge, dann kann das betriebliche Auswirkungen haben, aber im Grundsatz ist das Privatsache."

Eine generelle Meldepflicht von Beziehungen im Kollegium würde gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen. Sobald in der Beziehung ein Machtgefälle eine Rolle spielt, also beispielsweise zwischen dem Chef und der Sekretärin, wird es allerdings komplizierter. Klar ist: Machtausübung durch sexuelle Handlungen ist immer verboten. Nach Einschätzung von Nathalie Oberthür können aber auch Beziehungen, die einvernehmlich sind, meldepflichtig sein. Etwa zwischen einem Vorgesetzten und einer Auszubildenden, da Fürsorgepflichten verletzt sein könnten. Sie sagt außerdem: "Auch das Machtgefälle zwischen Vorgesetzter und Mitarbeiter könnte ein Problem sein. Das rechtfertigt nicht, eine Liebesbeziehung zu untersagen, das kann aber im Einzelfall den Arbeitgeber berechtigen, darüber Kenntnis zu bekommen."

Etwa, um zu prüfen, ob ein Abteilungswechsel für einen der beiden möglich ist. In großen Unternehmen gebe es dafür oft einen Verhaltenskodex, in dem beschrieben ist, wer wann informiert werden sollte, sagt Nicole Biermann-Wehmeyer. Sie ist Unternehmensberaterin und Inhaberin des "Bildungsinstitut Wirtschaft", das deutschlandweit Seminare in Firmen gibt. Dabei geht es auch um "Compliance", also interne Unternehmensregeln. Und immer wieder auch um Beziehungen: "Beziehungen im Kollegium spielen durchaus eine Rolle, denn wenn wir uns mal die Statistik anschauen, dann ist jeder fünfte Berufstätige schon mal in einer Beziehung mit einem Kollegen gewesen" und viele davon hätten den Kollegen oder die Kollegin sogar geheiratet. "Somit sind wir da auf jeden Fall bei einem Thema, das spannend ist und das in jedem Fall auch eine Regelung erfordert."