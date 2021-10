Der Bundesgerichtshof hat in einem Musterfeststellungsurteil die Rechte von Prämiensparern bei Zinsänderungen gestärkt. Die Richter entschieden, dass die Kreditinstitute die Zinsen bei alten Verträgen nicht willkürlich ändern dürfen. Vielmehr müsse für die Berechnung der Zinsen ein relativer Abstand zum Referenzzinssatz beibehalten und der Zinssatz monatlich anpasst werden. Das Gericht gab damit der Revision der Verbraucherzentrale Sachsen teilweise statt, die gegen die Sparkasse Leipzig vorgegangen war (Az. XI ZR 234/20).

Beim Prämiensparen, das vor allem in den 1990er- und Nullerjahren populär war, wurde eine Prämie gezahlt, die desto höher stieg, je länger der Vertrag lief. Der Zins dagegen war variabel. Wie der Zinssatz berechnet und geändert werden sollte, wurde in den Verträgen nicht genau beschrieben. So war es der Bank möglich, ihn einseitig anzupassen. Dieses Recht zur Änderung "nach Gutsherrenart" sei unwirksam, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Ellenberger.