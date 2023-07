In Bad Dürrenberg in Sachsen-Anhalt wurde durch den Biber aus einem kleinen Bach eine Auenlandschaft. Allerdings sorgt dies – mitten in der Stadt – für Verunsicherung bei den Anwohnern. Sie fürchten, dass bei einem höheren Wasserpegel ihre Keller überschwemmt werden könnten. Nur wenige Kilometer Luftlinie entfernt sorgt der Biber auch bei den Menschen in Leuna für Verärgerung. Dort hat sich das Nagetier am alten Saale-Arm ein Zuhause gebaut und fällt immer wieder Bäume.