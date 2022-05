Die Proben wurden von einem unabhängigen Labor untersucht. Ergebnis: Auf allen Proben aus Deutschland fanden sich Pestizide. Auf 40 Prozent sogar Pestizide, die für Bienen hochgiftig sind. Und: Viele der verwendeten Pflanzenschutzmittel sind in der Europäischen Union nicht mal zugelassen. Doch die hier verkauften Pflanzen werden in Ländern wie Ägypten, Äthiopien oder Vietnam gezogen. In Ländern also, in denen hier verbotene Pflanzenschutzmitteln zum Einsatz kommen.