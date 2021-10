Den Impfstoff bekommen die Ärzte von den Apotheken. Und zwar kontinuierlich zu bestimmten Kalenderwochen. Knapp sei der Impfstoff in Thüringen nicht, erklärt Thomas Olejnik vom Landesapothekerverband. Die Situation sei wie in den letzten Jahren auch. Das bedeute, wer von seinem Hausarzt eine Grippeschutzimpfung möchte, der werde diese in der Regel auch bekommen. Sollte das Aufkommen natürlich deutlich mehr sein als in den letzten Jahren, könne es zumindest zeitlich begrenzt zu Engpässen kommen.

Auch der Landesapothekerverband in Sachsen-Anhalt versichert: Das, was die Ärzte bereits im Frühjahr bestellt haben, wird geliefert. Allerdings sei es zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich, darüber hinaus noch mehr Impfstoff nachzubestellen.

Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts, dem deutschen Bundesinstitut für Impfstoffe und Arzneimittel, sind zum jetzigen Zeitpunkt 25 Millionen Impfdosen zum Grippeschutz freigegeben – mehr als in der gesamten vorangegangenen Saison. Professor Klaus Cichutek, Präsident des Instituts, betont, die Menge sollte für alle Menschen in Deutschland ausreichen, die sich impfen lassen möchten.

Dr. Klaus Heckemann Bildrechte: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

Zu wenig für den Moment, sagt der Vorsitzende Dr. Klaus Heckemann, der selbst in Dresden eine Praxis hat und auf die Doppelbelastung mit den Drittimpfungen gegen das Coronavirus verweist. Heckemann sagt, in den nächsten Tagen stünden in einem Pflegeheim die Boosterimpfungen an und es sei möglich, gegen die Grippe parallel zu impfen. Da aber für die Älteren noch zu wenig Impfstoff bereit stehe, müsse man zweimal zum Impfen in das Heim fahren.



Doch Nachschub kommt, so Heckemann, und verweist auf die nahenden 90 Prozent. Das sei der Löwenanteil der bestellten Menge. Er hoffte, dass die nächste Lieferung Ende Oktober, Anfang November komme. Dann sei alles gut.