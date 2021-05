Wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten hat die Polizei drei Männer in Deutschland festgenommen. Wie das Bundeskriminalamt mitteilte, wird ihnen wird vorgeworfen, eine der weltweit größten Internet-Plattformen zur Darstellung sexualisierter Gewalt gegen Kinder als Administratoren betrieben zu haben.

Den Angaben zufolge handelt es sich um die Plattform "Boystown" im sogenannten Darknet. Zuletzt habe sie mehr als 400.000 Mitglieder gezählt. Mitte April seien bei einer Razzia Objekte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg durchsucht worden. An den Ermittlungen waren laut BKA mehrere Länder beteiligt. Auch in Paraguay sei eine Person verhaftet worden.