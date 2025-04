Was tun, wenn plötzlich alle Lichter ausgehen? Wenn überall der Strom weg ist? In Spanien und Portugal haben sich gestern Millionen Menschen diese Fragen gestellt. In weiten Teilen der iberischen Halbinsel gab es nämlich einen stundenlangen Stromausfall . Inzwischen hat sich die Lage wieder entspannt, die Stromversorgung ist weitgehend wiederhergestellt. Wie es zu dem Ausfall kommen konnte, ist aber immer noch unklar. Auch hier in Deutschland ist schon viel über solche Szenarien diskutiert worden. Kann das auch hier passieren?

Wenn in Deutschland über mögliche Ausfallszenarien gesprochen wird, dann geht es meistens um die sogenannte Dunkelflaute. Weil Deutschland so stark auf erneuerbare Energien setzt, braucht es zur Stromerzeugung vor allem Sonne und Wind. Die Sorge: Bleibt beides aus, hat die Bundesrepublik nicht ausreichend Strom. Fest steht: Eine Dunkelflaute hat nicht für den Stromausfall auf der iberischen Halbinsel gesorgt und das, was dort passiert ist, wird so in Deutschland nicht passieren.