Die Landesregierung in Sachsen-Anhalt will sich besser auf mögliche Katastrophenfälle vorbereiten . Ein Vorbereitungsstab, der vom Innenministerium geleitet wird, soll eingerichtet werden. Ergebnisse des Stabs seien bis spätestens Ende März 2023 zu erwarten.

Der sächsische Energieminister Wolfram Günther hat am vergangenen Freitag in der Debatte über Strom- und Gaspreise vor einer Verunsicherung der Verbraucher gewarnt. Auch Mutmaßungen zu einem Blackout hält Günther nach eigenen Worten für wenig hilfreich. In der Summe komme es in Deutschland im Jahr zu zwei bis drei Stunden Stromausfall. Es gebe da in der Energieversorgung keine neue Situation.