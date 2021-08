Vorort-Termin am Domplatz in Erfurt mit Patrick Martin, Sprecher der Landesdirektion der Thüringer Polizei: Es herrscht reichlich Verkehr an diesem Vormittag – die Bundesgartenschau sorgt dafür – geblinkt wird nach Vorschrift. Vielleicht auch ein Vorzeige-Effekt vielleicht, denn: "Es ist tatsächlich ein Problem", bestätigt Martin. "Wir können da keine prozentuale Zahl zu auflegen, aber es wird tatsächlich wenig geblinkt."



Das Hauptproblem: der Spurwechsel auf mehrspurigen Straßen. Dort nicht zu blinken sei kreuzgefährlich, denn, so der Polizeisprecher: "Wenn ich da nicht eindeutig fahre, sodass der andere erkennen kann, was ich vorhabe, dann kann es leicht zu unfallträchtigen Situationen kommen."